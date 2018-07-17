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15:07, 17 июля 2018 1 602
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Федеральный канал анонсировал реалити-шоу с участием рязанки

Федеральный канал анонсировал реалити-шоу с участием рязанки

СТС выпустил анонс реалити-шоу «Союзники» с участием рязанской поэтессы Анны Бобровской. Девушка разместила видеоролик у себя на странице в социальной сети.

«Жареным запахло! Пора покупать очки и кепку, скоро за хлебом спокойно не сходишь. Если вас интересует цвет тех, за кого вы болеете, то мы — команда фиолетовых», — написала рязанка.

Ранее Бобровская рассказала корреспонденту RZN.info об участии в телевизионном проекте. В нем она снялась вместе с бывшим супругом — музыкантом Сергеем Метелем.

Союзники — экстремальное реалити-шоу о разведенных парах, которые объединились для достижения общей цели. Главный приз проекта — десять миллионов рублей, которые достанутся ребенку или детям победителей.

Ведущими проекта стали экс-супруги — актеры театра и кино Алексей Чадов и Агния Дитковските.

Дата выхода шоу в эфир пока неизвестна.


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