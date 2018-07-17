Энергетиков Рязанской области перевели в режим повышенной готовности

Из-за неблагоприятной погоды на территории региона энергетиков филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» перевели в режим повышенной готовности. Специалисты усилили контроль над оборудованием и работоспособностью энергообъектов.
«К оперативному реагированию готовы 114 бригад в количестве 438 человек и 132 единицы техники. Бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях. Также в распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии», — рассказали в пресс-службе «Рязаньэнерго».
Кроме того, в филиале функционирует круглосуточный Контакт-центр. Потребители Рязанской области могут обращаться по номеру 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный), а также по телефону
В «Рязаньэнерго» предупредили, что приближаться к провисшим или оборванным проводам смертельно опасно. «Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии, отходите от провода, не отрывая стопы от земли», — рекомендовали рязанцам.