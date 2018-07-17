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13:39, 17 июля 2018 267

«Дом.ru Бизнес» пригласил рязанцев на турнир «Лучший системный администратор»

«Дом.ru Бизнес» пригласил рязанцев на турнир «Лучший системный администратор»

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» пригласил системных администраторов и IT-директоров на турнир «Лучший системный администратор-2018 по версии Дом.ru Бизнес».

Онлайн-конкурс пройдет в преддверии профессионального праздника IT-специалистов. Чтобы получить звание «Лучший сисадмин» и один из трех призов (фитнес-трекер, беспроводную клавиатуру, универсальное зарядное устройство), участнику достаточно зарегистрироваться на сайте, поделиться информацией в соцсетях и ответить за наименьшее количество времени на 10 вопросов.

«День системного администратора — профессиональный праздник всех тех, от кого зависит работа компьютерных систем, кто с легкостью обжимает патч-корд и „поднимает“ сети, помогает коллегам с принтером или зависающей программой. „Дом.ru Бизнес“ поздравляет всех IT-специалистов с наступающим профессиональным днем, желает грамотных пользователей и приглашает сделать себе подарок, проверив профессиональные знания», — говорится в сообщении пресс-службы оператора.

Подробные условия и дополнительная информация по турниру на сайте.


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