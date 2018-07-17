«Дом.ru Бизнес» пригласил рязанцев на турнир «Лучший системный администратор»

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» пригласил системных администраторов и IT-директоров на турнир «Лучший системный администратор-2018 по версии Дом.ru Бизнес».
Онлайн-конкурс пройдет в преддверии профессионального праздника IT-специалистов. Чтобы получить звание «Лучший сисадмин» и один из трех призов (фитнес-трекер, беспроводную клавиатуру, универсальное зарядное устройство), участнику достаточно зарегистрироваться на
«День системного администратора — профессиональный праздник всех тех, от кого зависит работа компьютерных систем, кто с легкостью обжимает патч-корд и „поднимает“ сети, помогает коллегам с принтером или зависающей программой. „Дом.ru Бизнес“ поздравляет всех IT-специалистов с наступающим профессиональным днем, желает грамотных пользователей и приглашает сделать себе подарок, проверив профессиональные знания», — говорится в сообщении пресс-службы оператора.
Подробные условия и дополнительная информация по турниру на