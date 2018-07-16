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15:07, 16 июля 2018 206
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Во Франции два человека погибли во время празднования победы сборной на ЧМ-2018

Во Франции два человека погибли во время празднования победы сборной на ЧМ-2018

Во Франции два человека погибли, празднуя победу сборной на чемпионате мира по футболу. Вечером в воскресенье, 15 июля, по всей стране зафиксировали массовые беспорядки, пишет «Медуза».

Так, в городе Анси 50-летний мужчина разбился насмерть, прыгнув в канал. Еще один мужчина скончался в Сен-Фели после того, как врезался на автомобиле в дерево, празднуя победу.

Точное число пострадавших по всей стране не сообщается. В Париже и Лионе полиции пришлось использовать слезоточивый газ, чтобы разогнать хулиганов. Те разбивали витрины, поджигали мусорные баки и кидали бутылки в полицейских.

Сборная Франции в финале ЧМ-2018 обыграла хорватов со счетом 4:2 и стала чемпионом мира во второй раз в истории.


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