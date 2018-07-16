В рязанской ветклинике хранили незарегистрированные и просроченные препараты

В ветклинике Рязанской области хранили незарегистрированные и просроченные препараты. Их обнаружили во время внеплановой выездной проверки, сообщила
Выяснилось, что индивидуальный предприниматель допустил хранение «Алаптида» — косметической мази с заживляющим эффектом, которая не была зарегистрирована в соответствии с требованиями закона «Об обращении лекарственных средств».
Кроме того, в клинике нашли недоброкачественные препараты с истекшим сроком годности, которые хранили вместе с остальными лекарствами.
По результатам проверки предпринимателя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП. «Алаптид» и просроченные препараты изъяли.