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9:49, 16 июля 2018 601
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В рязанской ветклинике хранили незарегистрированные и просроченные препараты

В рязанской ветклинике хранили незарегистрированные и просроченные препараты

В ветклинике Рязанской области хранили незарегистрированные и просроченные препараты. Их обнаружили во время внеплановой выездной проверки, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Выяснилось, что индивидуальный предприниматель допустил хранение «Алаптида» — косметической мази с заживляющим эффектом, которая не была зарегистрирована в соответствии с требованиями закона «Об обращении лекарственных средств».

Кроме того, в клинике нашли недоброкачественные препараты с истекшим сроком годности, которые хранили вместе с остальными лекарствами.

По результатам проверки предпринимателя привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП. «Алаптид» и просроченные препараты изъяли.


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