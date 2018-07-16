В Рязанской области зафиксировали вспышку бешенства животных

В Сасовском районе ввели карантин из-за вспышки бешенства животных. Соответствующее постановление опубликовали на сайте правительства в понедельник, 16 июля.
Случай заболевания обнаружили на личном подворье в деревне Трудолюбовка. Территорию всего населенного пункта объявили угрожаемой зоной болезни. На период карантина оттуда запретили вывоз кошек и собак.
Ветеринары продезинфицируют здание, привьют зверей и напомнят жителям правила их содержания. Также они будут изучать каждое нападение животных на людей и друг на друга. Больных зверей усыпят.
Ограничительные меры продлятся до 16 сентября.