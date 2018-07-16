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14:01, 16 июля 2018 114
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В Рязани на пять дней продлили прием заявок на участие в фестивале «Подбелка»

В Рязани на пять дней продлили прием заявок на участие в фестивале «Подбелка»

Фото: © RZN.info / Светлана Крючкова

В Рязани на пять дней продлили прием заявок на участие в фестивале «Подбелка». Отбор участников закончится 20 июля. Фестиваль уличных музыкантов пройдет 3 августа на Почтовой.

RZN.info в восьмой раз организовывает «Подбелку» при поддержке управления культуры городской администрации. На сегодняшний день поступило 54 заявки. Список коллективов и расположение сцен, на которых они будут выступать, назовет 23 июля оргкомитет, в состав которого входят музыкальный организатор Антон Свиркин и продюсер фестиваля Дмитрий Гавердовский.

Напомним, для участия в фестивале нужно оставить заявку в официальной группе «Подбелки» «ВКонтакте». Музыкантам необходимо прикрепить не более трех аудиозаписей, видео и фото коллектива или исполнителя. К участию в фестивале приглашаются художники, поэты, танцоры, фокусники и другие представители немузыкальных искусств.

Подробности также можно узнать в группе «Подбелка».


© RZN.info

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