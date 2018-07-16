В Рязани на пять дней продлили прием заявок на участие в фестивале «Подбелка». Отбор участников закончится 20 июля. Фестиваль уличных музыкантов пройдет 3 августа на Почтовой.
RZN.info в восьмой раз организовывает «Подбелку» при поддержке управления культуры городской администрации. На сегодняшний день поступило 54 заявки. Список коллективов и расположение сцен, на которых они будут выступать, назовет 23 июля оргкомитет, в состав которого входят музыкальный организатор Антон Свиркин и продюсер фестиваля Дмитрий Гавердовский.
Напомним, для участия в фестивале нужно оставить заявку в официальной группе «
Подробности также можно узнать в группе «