В «Рязаньэнерго» подвели итоги природоохранной деятельности за первое полугодие 2018 года

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» подвели итоги природоохранной деятельности за первое полугодие 2018 года.
За это время энергетики реконструировали около 20 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-10 кВ с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП), установили на ВЛ 35кВ 87 птицезащитных устройств.
«Эти мероприятия позволят сократить зону вырубки просеки и предотвратить гибель птиц, — прокомментировали в пресс-службе филиала. — Также заключены договоры на размещение и утилизацию древесных отходов, образующихся при расчистке трасс линий электропередачи, и проведен лабораторный анализ подземных вод артезианской скважины на подстанции 220 кВ „Пущино“».
Отмечается, что пятнадцать сотрудников «Рязаньэнерго», ответственных за обеспечение экологической безопасности, пройдут обучение и аттестацию в специализированных организациях.
«Выполняя мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду и развивая систему экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом, филиал вносит вклад в обеспечение экологической безопасности Рязанской области», — заключили энергетики.