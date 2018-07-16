Участников Pussy Riot арестовали на 15 суток за акцию на финале ЧМ

Участников Pussy Riot Ольгу Курачеву и Петра Верзилова, выбежавших на поле во время финала чемпионата мира по футболу, арестовали на 15 суток. Об этом передает «
Активистов признали виновными по части 3 статьи 20.31 КоАП РФ (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).
На такой же срок арестовали другую участницу акции — Веронику Никульшину.
Напомним, четыре участника Pussy Riot
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