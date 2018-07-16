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13:31, 16 июля 2018 539
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Со вторника в Касимове на пять дней отключат газ

Со вторника в Касимове на пять дней отключат газ

В Касимове на пять дней отключат газ. Об этом сообщил сайт «Город Касимов».

Из-за работ на ГРС «Касимов» газа не будет с 10:00 17 июля до 10:00 21 июля (с учетом повторных пусков).


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