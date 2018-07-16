Рязанцы запустили проект для сбора денег на книгу о Евгении Каширине

Рязанцы намерены выпустить книгу-альбом о жизни и творчестве почетного горожанина и фотолетописца Евгения Каширина. Для этого они начали краудфандинговую кампанию по сбору средств.

Инициаторами выступили члены рязанской организации Союза фотохудожников России, в том числе ее председатель и руководитель проектной группы Андрей Павлушин.

Они создали пилотный выпуск альбома под названием «Каширин. Рассказывают рязанцы», который презентовали в мае на открытии экспозиции в рязанском «Фотодоме». В нее включили воспоминания и рассказы 35-ти горожан о Каширине, а также его неизвестные или малопубликовавшиеся фотографии.

«Наше творческое содружество — одно из самых крупных в стране. И одиннадцать лет назад его возглавлял Евгений Каширин, — рассказал Павлушин. — Евгений Николаевич — почетный гражданин Рязани. Он по праву считается самым масштабным, честным и искренним фотолетописцем своего времени и Рязани. Мы с друзьями считаем, что таких примеров бескорыстного служения городу не то, чтобы мало, а просто нет. Наше желание сохранить их и сделать доступными широкому зрителю вылилось в издание книги-альбома».

По словам Павлушина, после выпуска пилотной книги-альбома стало понятно, что «без помощи горожан и спонсоров издание этого проекта невозможно». «На те небольшие средства, которые были в нашем распоряжении, мы провели предпечатную подготовку издания, а вот типографские расходы нам еще предстоят», — отметил он.

Для печати двух тысяч экземпляров типографии нужно 500 тысяч рублей. На сегодняшний день собрано 54 401 рубль.