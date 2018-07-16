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17:59, 16 июля 2018 179

Пять населенных пунктов региона остались без света из-за кражи оборудования с подстанции «Рязаньэнерго»

Пять населенных пунктов региона остались без света из-за кражи оборудования с подстанции «Рязаньэнерго»

В ночь на понедельник, 16 июля, злоумышленники повредили ограждение и проникли на подстанцию «Рязаньэнерго» 35/10 кВ «Поздное» Михайловского района, откуда украли энергооборудование.

«Нарушители взломали двери комплектного распределительного устройства в ячейке подстанции, самостоятельно произвели отключение выключателя, находившего под напряжением, а затем демонтировали выключатель и его блок управления», — рассказали в пресс-службе филиала.

Из-за кражи оборудования без электричества на шесть часов остались потребители пяти населенных пунктов Михайловского района: Ольховец, Напольные выселки, Жмурово, Красное, Шанчерово.

Ущерб, нанесенный «Рязаньэнерго», оценили в сумму 240 тысяч рублей.

Энергетики напомнили жителям области, что нарушение правил поведения вблизи энергообъектов, а также кража оборудования не только являются уголовно наказуемыми, но и могут привести к гибели людей.

При обнаружении оборванных проводов, поврежденных опор, изоляторов, а также хищения на объектах электросетевого комплекса необходимо сообщить по единому бесплатному номеру Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 8-800-100-33-00, по телефону +7 (920) 050-57-77 в WhatsApp и Viber или в полицию.


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