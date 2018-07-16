Прокуратура добилась выдачи льготных путевок детям из многодетной рязанской семьи. Об этом сообщила
Региональное управление соцзащиты отказало пяти приемным детям гражданки Юрьевой из-за того, что у них не было регистрации по месту жительства в Рязанской области. Прокуратура посчитала отказ незаконным, поскольку дети фактически проживают в регионе, а отсутствие прописки не лишает их права на отдых в оздоровительных учреждениях.
Надзорный орган внес представление министру труда и социальной защиты населения Рязанской области.
«Меры прокурорского реагирования рассмотрены: незаконные решения отменены, а всем опекаемым детям предложены льготные путевки, в том числе двум детям, о которых шла речь в телесюжете, в оздоровительную организацию на Черноморское побережье РФ», — говорится в пресс-релизе.
Кроме того, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов, министерство подготовило изменения в порядки организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей.