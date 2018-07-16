Повезло. В Рязани из-за ливня кровля с крыши «Политеха» упала в сантиметрах от внедорожника

В понедельник, 16 июля, из-за ливня у рязанского «Политеха» оторвало часть железа с крыши. Кровля упала на дерево рядом с внедорожником, который стоял на платной парковке.
Железо машину не повредило.
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В понедельник, 16 июля, из-за ливня у рязанского «Политеха» оторвало часть железа с крыши. Кровля упала на дерево рядом с внедорожником, который стоял на платной парковке.
Железо машину не повредило.
© RZN.info
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С праздником жильцов поздравил замминистра областного минстроя Сергей Семенов.