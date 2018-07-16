Полиция возбудила дела против активистов Pussy Riot, выбежавших на поле в финале ЧМ-2018

В Москве полицейские возбудили дела в отношении молодого человека и трех девушек после инцидента на стадионе «Лужники» на финальном матче ЧМ-2018 между командами Хорватии и Франции. Об этом передает
Дела возбудили по статьям 20.31 («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»), а также 17.12 («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов») Кодекса об административных правонарушениях.
Ранее активисты Pussy Riot заявили, что четыре человека, которые
Нарушителей задержали. В сети