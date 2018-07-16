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9:43, 16 июля 2018 1 387
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Полиция возбудила дела против активистов Pussy Riot, выбежавших на поле в финале ЧМ-2018

Полиция возбудила дела против активистов Pussy Riot, выбежавших на поле в финале ЧМ-2018

В Москве полицейские возбудили дела в отношении молодого человека и трех девушек после инцидента на стадионе «Лужники» на финальном матче ЧМ-2018 между командами Хорватии и Франции. Об этом передает ТАСС.

Дела возбудили по статьям 20.31 («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»), а также 17.12 («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов») Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее активисты Pussy Riot заявили, что четыре человека, которые выбежали на поле во время матча, были участниками акции «Милиционер вступает в игру».

Нарушителей задержали. В сети появилось видео их задержания.


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