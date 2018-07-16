Скандальный зоопарк «Ноев ковчег» покинет Рязань «в ближайшее время»

Передвижной зоопарк «Ноев ковчег» уедет из Рязани в ближайшее время. Об этом RZN.info сообщили его сотрудники.
В данный момент зверинец закрыт для посещения.
Ранее зоопарк
Напомним, рязанские зоозащитники
Во время проверки прокуратура выявила
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Передвижной зоопарк «Ноев ковчег» уедет из Рязани в ближайшее время. Об этом RZN.info сообщили его сотрудники.
В данный момент зверинец закрыт для посещения.
Ранее зоопарк
Напомним, рязанские зоозащитники
Во время проверки прокуратура выявила
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С праздником жильцов поздравил замминистра областного минстроя Сергей Семенов.