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14:37, 16 июля 2018 766
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Скандальный зоопарк «Ноев ковчег» покинет Рязань «в ближайшее время»

Скандальный зоопарк «Ноев ковчег» покинет Рязань «в ближайшее время»

Передвижной зоопарк «Ноев ковчег» уедет из Рязани в ближайшее время. Об этом RZN.info сообщили его сотрудники.

В данный момент зверинец закрыт для посещения.

Ранее зоопарк получил административный штраф из-за нарушений ветеринарных правил содержания животных.

Напомним, рязанские зоозащитники пожаловались на плохие условия в передвижном зверинце «Ноев Ковчег». Позже владельцы показали условия содержания животных.

Во время проверки прокуратура выявила нарушения ветеринарного законодательства в зоопарке.


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