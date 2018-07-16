Отряды РГАТУ приступили к работе в сельхозпредприятиях области

Сводные отряды Рязанского агротехнологического университета имени Костычева работают в сельхозпредприятиях области. В этом году в хозяйства направили 9 животноводческих и 17 ветеринарных отрядов.
Специалисты администрации Касимовского района посетили колхоз «Заветы Ильича», где встретились со студентами.
«Бойцы отряда оказывают помощь ветеринарным врачам, принимают участие в плановом исследовании коров на мастит, участвуют в ректальном исследовании коров на стельность, выявлении гинекологических заболеваний, проводят забор крови у телят, участвуют в родовспоможении коров, производят внутримышечные инъекции», — рассказали в пресс-службе вуза.
Кроме того, студенты животноводческого отряда наравне с зоотехниками хозяйства участвуют в оценке коров по упитанности, разрабатывают схемы кормления молодняка, анализируют среднесуточный привес молодняка КРС, проводят исследование на кетоз и ацидоз, производят оценку кормов.
«Работая на производстве, студенты каждый день получают новые знания и навыки от специалистов предприятия, а в этом году даже смогли принять участие в обучающем семинаре „