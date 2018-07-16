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17:32, 16 июля 2018 1 141

Отряды РГАТУ приступили к работе в сельхозпредприятиях области

Отряды РГАТУ приступили к работе в сельхозпредприятиях области

Сводные отряды Рязанского агротехнологического университета имени Костычева работают в сельхозпредприятиях области. В этом году в хозяйства направили 9 животноводческих и 17 ветеринарных отрядов.

Специалисты администрации Касимовского района посетили колхоз «Заветы Ильича», где встретились со студентами.

«Бойцы отряда оказывают помощь ветеринарным врачам, принимают участие в плановом исследовании коров на мастит, участвуют в ректальном исследовании коров на стельность, выявлении гинекологических заболеваний, проводят забор крови у телят, участвуют в родовспоможении коров, производят внутримышечные инъекции», — рассказали в пресс-службе вуза.

Кроме того, студенты животноводческого отряда наравне с зоотехниками хозяйства участвуют в оценке коров по упитанности, разрабатывают схемы кормления молодняка, анализируют среднесуточный привес молодняка КРС, проводят исследование на кетоз и ацидоз, производят оценку кормов.

«Работая на производстве, студенты каждый день получают новые знания и навыки от специалистов предприятия, а в этом году даже смогли принять участие в обучающем семинаре „Школа кормления“ и пообщаться с экспертами федерального уровня», — говорится в сообщении.


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