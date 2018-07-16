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11:18, 16 июля 2018 2 112
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На шести улицах в центре Рязани отключили холодную воду. Адреса

На шести улицах в центре Рязани отключили холодную воду. Адреса

Утром в понедельник, 16 июля, на шести улицах в центре Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Садовая, дома с 1 по 18 (частные дома), дома 22, 24, 26, 32, 36, 30, 40, 42, 44-а, 44, 17-а, 21, 23, 27, 29, 31;
  • улица Есенина, дома 58 (детсад №60), 50;
  • улица Вознесенская, дома 63, 53, 55, 51-а, 51, 46, 56, 60, 64, 64-а, 66/18, 50-а, 50-в;
  • улица Газетный переулок, дом 2;
  • улица Урицкого, дома 60, 64, 68, 72, 71, 67, 65, 65-а, 70, 70-а;
  • улица Ленина, дома 3, 31, 33, 4, 4 строение 1, 6, 8, 10, 12, 16/65, 12-а (детсад №59), 20, 20-а, 22, 24, 26.

«В связи с заменой запорной арматуры будет организован подвоз технической воды с 11:00 в районе дома 32 по улице Садовой», — говорится в сообщении.


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