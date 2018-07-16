Любимов предложил оставлять в Рязани акцизы на бензин

Николай Любимов встретился с председателем комитета по бюджету и налогам Госдумы Андреем Макаровым. Рязанский губернатор предложил оставлять в области акцизы на бензин.
«Чтобы выполнить указы Владимира Путина, необходимо, чтобы у каждого региона были доходы. Рязанская область может дополнительно их получать с продажи топлива в размере двух миллиардов рублей. Эти вложения помогут улучшить инфраструктуру региона», — пояснил Любимов в программе «Открытый разговор» на ТКР.
Он также добавил, что президент нацеливает глав регионов на ремонт дорог. По его словам, минимум 55% полотна должны соответствовать современным стандартам и требованиям.