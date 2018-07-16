Николай Любимов объяснил почему в Рязани не было фан-зоны чемпионата мира по футболу. Об этом он рассказал в эфире ТКР.
«Фан-зоны, понятно, организуются только в городах, в которых проходят матчи чемпионата. У нас тоже есть возможность посмотреть на большом экране в ресторанах, в „Старом городе“. Конечно, мы не стали устанавливать большой экран на каких-то площадях, потому что… это действительно непонятно, получит ли поддержку людей или нет», — рассказал глава региона.
Любимов отметил, что сборная России успешно выступила на чемпионате.
«Жалко, конечно, что не выиграли. Но тем не менее, я бы не назвал это поражением. Я бы сказал, это была мягкая победа. И мы гордились нашей сборной… Из остальных команд мне понравилась яркая игра сборной Испании. Они проиграли нам, но это не значит, что эта команда не достойна стать следующим чемпионом мира. Я уверен, что она будет еще проявлять себя на остальных турнирах. Конечно же, хотелось бы, чтобы наша сборная проявляла себя так же ярко, как сейчас на чемпионате и в будущем, — поделился Любимов.
Напомним,