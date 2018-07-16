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16:01, 16 июля 2018 906
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Любимов объяснил, почему в Рязани не было фан-зоны

Любимов объяснил, почему в Рязани не было фан-зоны

Николай Любимов объяснил почему в Рязани не было фан-зоны чемпионата мира по футболу. Об этом он рассказал в эфире ТКР.

«Фан-зоны, понятно, организуются только в городах, в которых проходят матчи чемпионата. У нас тоже есть возможность посмотреть на большом экране в ресторанах, в „Старом городе“. Конечно, мы не стали устанавливать большой экран на каких-то площадях, потому что… это действительно непонятно, получит ли поддержку людей или нет», — рассказал глава региона.

Любимов отметил, что сборная России успешно выступила на чемпионате.

«Жалко, конечно, что не выиграли. Но тем не менее, я бы не назвал это поражением. Я бы сказал, это была мягкая победа. И мы гордились нашей сборной… Из остальных команд мне понравилась яркая игра сборной Испании. Они проиграли нам, но это не значит, что эта команда не достойна стать следующим чемпионом мира. Я уверен, что она будет еще проявлять себя на остальных турнирах. Конечно же, хотелось бы, чтобы наша сборная проявляла себя так же ярко, как сейчас на чемпионате и в будущем, — поделился Любимов.

Напомним, посещение Любимовым фан-зоны в Самаре вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях среди рязанцев.


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