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9:28, 16 июля 2018 57
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Иностранцам с паспортом болельщика разрешат безвизовый въезд в Россию

Иностранцам с паспортом болельщика разрешат безвизовый въезд в Россию

Фото: FIFA.com

Иностранным болельщикам, которые побывали на матчах чемпионата мира в России разрешат многократно посещать страну без визы до конца года. Об этом сообщил Владимир Путин журналистам по окончании финала чемпионата мира в Москве, передает «Интерфакс».

Паспорт болельщика или Fan ID используются для прохода на стадионы во время крупных футбольных соревнований, таких как чемпионат мира или чемпионат Европы.

Во время чемпионата мира, который проходил с 14 июня по 15 июля, иностранцы могли находится в России без визы.

Чемпионом в этом году стала Франция.


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