Иностранцам с паспортом болельщика разрешат безвизовый въезд в Россию

Иностранным болельщикам, которые побывали на матчах чемпионата мира в России разрешат многократно посещать страну без визы до конца года. Об этом сообщил Владимир Путин журналистам по окончании финала чемпионата мира в Москве, передает «
Паспорт болельщика или Fan ID используются для прохода на стадионы во время крупных футбольных соревнований, таких как чемпионат мира или чемпионат Европы.
Во время чемпионата мира, который проходил с 14 июня по 15 июля, иностранцы могли находится в России без визы.
Чемпионом в этом году