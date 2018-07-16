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13:36, 16 июля 2018 1 040
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Еще на десяти рязанский улицах отключат горячую воду. Адреса

Еще на десяти рязанский улицах отключат горячую воду. Адреса

Во вторник, 17 июля, горячую воду отключат еще на десяти рязанский улицах Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

До 23 июля воды не будет по следующим адресам:

  • улица Колхозная, дом №12, дом №14 корпус 1, №14, №16;
  • улица Космодемьянской, дом №33;
  • Куйбышевское шоссе, дом №14/1;
  • улица Ломоносова, дома №23, №44-а, №44, №9 корпус 1;
  • переулок Южный, дом №10;
  • улица Пугачева, дома №14, №15;
  • улица Рытикова, дом №18/32;
  • улица Телевизионная, дом №21;
  • улица Трудовая, дома №1/1, №5/8, №7;
  • улица Халтурина, дома №1-б, №9.

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