Еще на десяти рязанский улицах отключат горячую воду. Адреса

Во вторник, 17 июля, горячую воду отключат еще на десяти рязанский улицах Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
До 23 июля воды не будет по следующим адресам:
- улица Колхозная, дом №12, дом №14 корпус 1, №14, №16;
- улица Космодемьянской, дом №33;
- Куйбышевское шоссе, дом №14/1;
- улица Ломоносова, дома №23, №44-а, №44, №9 корпус 1;
- переулок Южный, дом №10;
- улица Пугачева, дома №14, №15;
- улица Рытикова, дом №18/32;
- улица Телевизионная, дом №21;
- улица Трудовая, дома №1/1, №5/8, №7;
- улица Халтурина, дома №1-б, №9.