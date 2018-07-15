Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:13, 15 июля 2018 872
 0    0

В Японии из-за жары за сутки госпитализировали более двух тысяч человек

В Японии из-за жары за сутки госпитализировали более двух тысяч человек

В Японии из-за жары за сутки госпитализировали более двух тысяч человек. Два человека погибли, передает «РИА Новости».

В городах Киото и Хигасиоми столбики термометров поднялись выше +38 градусов.

По состоянию на 16:00 воскресенья, 15 июля, с тепловым ударом в больницах оказались 2061 человек. Наибольшее число пострадавших зафиксировано в префектурах Айти, Осака и Хего.

По прогнозам, в понедельник, 16 июля, в некоторых районах страны температура воздуха приблизится к 40-градусной отметке.

Напомним, ранее в Канаде из-за сильной жары погибли 19 человек.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
17:13, 15 июля 2018
В Японии из-за жары за сутки госпитализировали более двух тысяч человек
15:15, 15 июля 2018
В понедельник в Рязанской области будет до +32 градусов
11:55, 15 июля 2018
В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности
8:59, 15 июля 2018
Рязанцев предупредили о сильной жаре
14:40, 14 июля 2018
В воскресенье в Рязанской области будет до +29 градусов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
В ЖК «Рассвет» отметили День семьи, любви и верности

В ЖК «Рассвет» отметили День семьи, любви и верности

С праздником жильцов поздравил замминистра областного минстроя Сергей Семенов.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:06, 9 июля 2018 27 772
После матча Россия-Хорватия на Почтовой подрались болельщики. Видео 2
15:17, 3 июля 2018 26 692
В Рязани во второй раз прошел губернский бал для медалистов. Фото
17:01, 10 июля 2018 19 181
В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Фото 1
19:18, 2 июля 2018 16 423
Путин уволил прокурора Рязанской области 2
13:57, 5 июля 2018 16 191
Владельцы зверинца на окраине Рязани показали условия содержания животных. Фото 4
Все новости
Голосования

Следили ли вы за выступлением сборной России на чемпионате мира по футболу?

Окончание опроса: 18.07.2018
Архив голосований
Форум