В Японии из-за жары за сутки госпитализировали более двух тысяч человек. Два человека погибли, передает «
В городах Киото и Хигасиоми столбики термометров поднялись выше +38 градусов.
По состоянию на 16:00 воскресенья, 15 июля, с тепловым ударом в больницах оказались 2061 человек. Наибольшее число пострадавших зафиксировано в префектурах Айти, Осака и Хего.
По прогнозам, в понедельник, 16 июля, в некоторых районах страны температура воздуха приблизится к 40-градусной отметке.
Напомним, ранее в Канаде из-за сильной жары