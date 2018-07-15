В Рыбном начали обустраивать новые пляж и парк. Фото

В Рыбном начали реализовывать проект Минстроя «Комфортная городская среда». Об этом пишет ИД «
Местные жители участвовали в рейтинговом голосовании и выбирали зоны благоустройства. Большинство высказалось за набережную реки Дубянка и парк на улице Большой.
В этом году работы пройдут на территории от березовой посадки в сторону улицы Железнодорожной. Рабочие уже начали спиливать и вывозить с пляжной зоны сухие деревья и кустарник, экскаваторами очищать русло реки, готовить зону купания.
Также там выравнивают площадку для дорожек и укладки плитки в будущей зоне отдыха, отсыпают грунтом места для будущей автопарковки.
Затем обустроят детскую площадку в парке на улице Большой. Ее покроют специальным безопасным резиновым покрытием. Также там сделают дополнительные дорожки, о которых попросили местные жители. Помимо этого, парк дополнят крытой сценой, в скором времени там появятся баскетбольная площадка и роллердром.