В Ряжском районе пройдет «фестиваль фестивалей». Программа

В Ряжском районе пройдет «фестиваль фестивалей». Об этом сообщил
На берегу реки Ранова в поселке Добрая Воля Рязанской области в субботу, 28 июля, пройдет праздник «Рановское лето».
Гостей приглашают на фестиваль уже к 8:00: в это время пляж, медпункт и городок МЧС уже откроются. С 10:00 на празднике откроется торговая площадка «Ряжские вкусы».
Программа фестиваля:
- 10:00-12:00, малый шатер №1 — краеведческая площадка «На доброй воле»;
- 10:00-16:00, малый шатер №2 — рановский музей;
- 11:00-12:00, малая сцена — «Праздник рановской щуки»;
- 11:30-12:30, центральная площадка — «Рановская ярмарка»;
- 12:00-13:30, спортивная площадка — «Рановские молодецкие забавы»;
- 12:00-15:00, малый шатер №1 — поэтическая площадка «Где тебя я люблю и ревную, край ромашковый и заливной…»;
- 12:30-12:45, большая сцена, большой шатер — поднятие флага фестиваля, открытие;
- 12:45-13:30, центральная площадка — «Рановский парад» и «Рановский хоровод»;
- 13:30-16:30, большая сцена, большой шатер — «Большой концерт».