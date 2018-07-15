Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:28, 15 июля 2018 151
 0    0

В Ряжском районе пройдет «фестиваль фестивалей». Программа

В Ряжском районе пройдет «фестиваль фестивалей». Программа

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В Ряжском районе пройдет «фестиваль фестивалей». Об этом сообщил сайт горадминистрации.

На берегу реки Ранова в поселке Добрая Воля Рязанской области в субботу, 28 июля, пройдет праздник «Рановское лето».

Гостей приглашают на фестиваль уже к 8:00: в это время пляж, медпункт и городок МЧС уже откроются. С 10:00 на празднике откроется торговая площадка «Ряжские вкусы».

Программа фестиваля:

  • 10:00-12:00, малый шатер №1 — краеведческая площадка «На доброй воле»;
  • 10:00-16:00, малый шатер №2 — рановский музей;
  • 11:00-12:00, малая сцена — «Праздник рановской щуки»;
  • 11:30-12:30, центральная площадка — «Рановская ярмарка»;
  • 12:00-13:30, спортивная площадка — «Рановские молодецкие забавы»;
  • 12:00-15:00, малый шатер №1 — поэтическая площадка «Где тебя я люблю и ревную, край ромашковый и заливной…»;
  • 12:30-12:45, большая сцена, большой шатер — поднятие флага фестиваля, открытие;
  • 12:45-13:30, центральная площадка — «Рановский парад» и «Рановский хоровод»;
  • 13:30-16:30, большая сцена, большой шатер — «Большой концерт».

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
18:28, 15 июля 2018
В Ряжском районе пройдет «фестиваль фестивалей». Программа
20:07, 14 июля 2018
Рязанцы послушали хиты групп Nirvana, Queen и AC/DC. Фото
15:25, 14 июля 2018
Куда сходить в субботу вечером? Aфиша от RZN.info
11:14, 14 июля 2018
Рязанец в эфире «Поля чудес» пригласил Якубовича на День ВДВ. Видео
19:34, 13 июля 2018
Рязанцы отпраздновали день фотографа на улице Почтовой
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Активный отдых, уха и песни у костра. В загородной «Школе 360» прошел семейный праздник

Активный отдых, уха и песни у костра. В загородной «Школе 360» прошел семейный праздник

Будущие ученики и их родители с радостью отнеслись к идее проведения праздника на свежем воздухе.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:06, 9 июля 2018 27 777
После матча Россия-Хорватия на Почтовой подрались болельщики. Видео 2
15:17, 3 июля 2018 26 693
В Рязани во второй раз прошел губернский бал для медалистов. Фото
17:01, 10 июля 2018 19 182
В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Фото 1
19:18, 2 июля 2018 16 430
Путин уволил прокурора Рязанской области 2
13:57, 5 июля 2018 16 194
Владельцы зверинца на окраине Рязани показали условия содержания животных. Фото 4
Все новости
Голосования

Следили ли вы за выступлением сборной России на чемпионате мира по футболу?

Окончание опроса: 18.07.2018
Архив голосований
Форум