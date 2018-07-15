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13:30, 15 июля 2018 354
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В Ростовской области беременная женщина погибла от удара молнии

В Ростовской области беременная женщина погибла от удара молнии

В городе Шахты Ростовской области один человек погиб и пять пострадали в результате удара молнии. Об этом передает «РИА Новости».

Молния ударила в дерево, под которым прятались люди.

«По предварительным данным, 14 июля 2018 года в городе Шахты во время грозы в результате удара молнии в дерево скончалась 25-летняя местная жительница. Пятеро граждан, находившихся рядом с погибшей, с травмами доставлены в медицинское учреждение», — прокомментировала агентству представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.

Она уточнила, что среди пострадавших двое мужчин 23 и 26 лет.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили медицинские исследования.

Обстоятельства упроизошедшего установят во воемя проверки.


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