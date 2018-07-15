В Ростовской области беременная женщина погибла от удара молнии

В городе Шахты Ростовской области один человек погиб и пять пострадали в результате удара молнии. Об этом передает «
Молния ударила в дерево, под которым прятались люди.
«По предварительным данным, 14 июля 2018 года в городе Шахты во время грозы в результате удара молнии в дерево скончалась 25-летняя местная жительница. Пятеро граждан, находившихся рядом с погибшей, с травмами доставлены в медицинское учреждение», — прокомментировала агентству представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
Она уточнила, что среди пострадавших двое мужчин 23 и 26 лет.
Следователи осмотрели место происшествия и назначили медицинские исследования.
Обстоятельства упроизошедшего установят во воемя проверки.