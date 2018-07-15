В Касимове загорелась хозпостройка. Фото и видео

В Касимове загорелась хозпостройка около гаражей. Фото и видео с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «
Пожар произошел в Черемушках днем в воскресенье, 15 июля.
Как отметили очевидцы, это уже не первое возгорание за последнее время.
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В Касимове загорелась хозпостройка около гаражей. Фото и видео с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «
Пожар произошел в Черемушках днем в воскресенье, 15 июля.
Как отметили очевидцы, это уже не первое возгорание за последнее время.
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