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8:59, 15 июля 2018 85
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Рязанцев предупредили о сильной жаре

Рязанцев предупредили о сильной жаре

Рязанцев предупредили о жаркой погоде. Сообщение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Днем в воскресенье и понедельник, 15-16 июля на территории области ожидается жара до +30, 32 градусов.


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