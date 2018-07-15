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14:26, 15 июля 2018 239
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Президент Хорватии записала видеообращение к болельщикам на русском языке

Президент Хорватии записала видеообращение к болельщикам на русском языке

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович записала видеообращение на русском языке. Ролик опуликован на странице главы государства в Facebook.

Грабар-Китарович поблагодарила россиян за теплый прием и попрросила поддержать ее сборную в финале чемпионата.

«Здравствуйте российские болельщики! От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием. Вы — прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию. Давайте радоваться вместе! Спасибо, Россия», — сказала она по-русски.

В воскресенье, 15 июля, президент Хорватии посетит финальный матч в Москве. В «Лужниках» встретятся сборный Хорватии и Франции. Игра начнется в 18:00.


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