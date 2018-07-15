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10:58, 15 июля 2018 460
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Пользователи телефонов на Android обнаружили ускоряющую функцию

Пользователи телефонов на Android обнаружили ускоряющую функцию

Пользователи телефонов с ОС Android нашли функцию, которая заставляет гаджеты работать быстрее. Ранее о ней не было известно широкой аудитории, передает Федеральное агентство новостей.

Чтобы ускорить работу устройства, пользователю необходимо зайти в раздел «Настройки» и выбрать «Номер сборки». На дисплее должна появиться надпись «Теперь вы разработчик».

В основном меню появится раздел «Параметры разработчика», где находятся доступные функции.

Для ускорения работы устройства необходимо выбрать опцию «Отрисовка» или «Рисунок». Там все параметры нужно установть на значения 0,25х или 0,5х, после чего перезагрузить гаджет.

Помимо этого, эксперты добавили, что продлить работу аккумулятора гаджета на 10% можно, отключив анимацию.


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