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12:20, 15 июля 2018 566
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Неизвестные разбили дверь в рязанской электричке. Фото

Неизвестные разбили дверь в рязанской электричке. Фото

В электричке, следовавшей от станции Дивово до Рязани, разбили стекло. Фото на своей странице в Facebook опубликовала очевидец.

По словам женщины, стекло разбили во внутренней двери восьмого вагона.

«Жизнь в электричке. Утренний рейс Дивово-Рязань. Это наша „деревянная“ действительность. Вагон 8. Рейс 6010 Голутвин — Рязань-1», — написала автор поста.

«Это — поезд, который не возит гостей ЧМ по футболу. Поэтому здесь встречается всякое. Это — разбитое стекло. Дверь внутри вагона электрички… А вот, что было совсем неожиданно: на выходе в Рязани у дверей вагона уже ждала уборщица», — добавила она в комментариях.


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