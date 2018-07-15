Неизвестные разбили дверь в рязанской электричке. Фото

В электричке, следовавшей от станции Дивово до Рязани, разбили стекло. Фото на своей странице в Facebook
По словам женщины, стекло разбили во внутренней двери восьмого вагона.
«Жизнь в электричке. Утренний рейс Дивово-Рязань. Это наша „деревянная“ действительность. Вагон 8. Рейс 6010 Голутвин — Рязань-1», — написала автор поста.
«Это — поезд, который не возит гостей ЧМ по футболу. Поэтому здесь встречается всякое. Это — разбитое стекло. Дверь внутри вагона электрички… А вот, что было совсем неожиданно: на выходе в Рязани у дверей вагона уже ждала уборщица», — добавила она в комментариях.