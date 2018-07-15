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12:46, 15 июля 2018 817
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Назван топ-5 самых долгослужащих автомобилей

Назван топ-5 самых долгослужащих автомобилей

Эксперты назвали топ-5 автомобилей, которые дольше всего служат владельцам. Рейтинг опубликовал портал «Автоновости дня».

На пятом месте оказался японский седан Toyota Avalon. Средний срок владения составляет девять лет.

На четвертом месте — Chevrolet Corvette. Эксперты отметили, что эта модель в среднем служит по девять лет.

Третье место занял Ford Explorer, срок владения которым также составил девять лет. Специалисты подчеркнули, что автомобили оснащены отличной крепкой рамой и отличаются хорошей проходимостью.

На второе место попал родстер Porsche Boxster. Владельцы ездят на нем по 10 лет. Как отметили эксперты, модель постоянно попадает в топы самых надежных машин.

На первом месте — Toyota Land Cruiser. Японский внедорожник в среднем служит своему владельцу не менее 11 лет. Специалисты подчеркнули, что даже старые модели до сих пор появляются в рейтингах самых надежных автомобилей.


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