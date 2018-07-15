Назван топ-5 самых долгослужащих автомобилей

Эксперты назвали топ-5 автомобилей, которые дольше всего служат владельцам. Рейтинг опубликовал портал «
На пятом месте оказался японский седан Toyota Avalon. Средний срок владения составляет девять лет.
На четвертом месте — Chevrolet Corvette. Эксперты отметили, что эта модель в среднем служит по девять лет.
Третье место занял Ford Explorer, срок владения которым также составил девять лет. Специалисты подчеркнули, что автомобили оснащены отличной крепкой рамой и отличаются хорошей проходимостью.
На второе место попал родстер Porsche Boxster. Владельцы ездят на нем по 10 лет. Как отметили эксперты, модель постоянно попадает в топы самых надежных машин.
На первом месте — Toyota Land Cruiser. Японский внедорожник в среднем служит своему владельцу не менее 11 лет. Специалисты подчеркнули, что даже старые модели до сих пор появляются в рейтингах самых надежных автомобилей.