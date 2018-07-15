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19:23, 15 июля 2018 181
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Крупнейшие учения ВДВ и закрытие ЧМ-2018. Лучшие фоторепортажи недели от RZN.info

Крупнейшие учения ВДВ и закрытие ЧМ-2018. Лучшие фоторепортажи недели от RZN.info

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

RZN.info представляет лучшие фоторепортажи прошедшей недели.

На рязанском полигоне прошли крупнейшие учения в истории российского десанта. В них поучаствовали более тысячи военнослужащих, 50 единиц военной техники, 70 самолетов и вертолетов.

Глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов наградил рязанских сотрудников подразделений ОМОН и СОБР. Помимо Золотова перед собравшимися выступил губернатор Николай Любимов.

В четверг, 12 июля, возле Успенского собора Рязанского кремля выпускникам «Политеха» вручили дипломы. На мероприятии один из студентов сделал предложение своей одногруппнице.

В пятницу, 13 июля, Николай Любимов в рамках рабочей поездки приехал на завод точного литья. Губернатор поздравил рабочих с Днем металлурга и выразил надежду на дальнейшее развитие предприятия и его активное участие в региональных и федеральных программах.

В этот же день выпускники рязанского университета МВД получили лейтенантские погоны.

В субботу, 14 июля, в городском парке на улице Ленина прошел концерт «Спорт и рок», посвященный закрытию чемпионата мира по футболу. Рязанцы услышали рок-хиты Тины Тернер, групп Nirvana, Queen, и AC/DC, также каждый желающий мог сделать аквагрим и сфотографироваться с символом турнира — волком Забивакой.

Фото корреспондентов RZN.info Юлии Полушиной и Валерия Михайленко


© RZN.info

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