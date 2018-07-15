Главный трансплантолог Минздрава России проследил, как рязанские студенты пересадили почку свинье

В пятницу, 13 июля, в рамках конференции «Донорство и трансплантация органов в Рязанской области» провели операцию по трансплантации почки. Об этом сообщил
Операцию выполнили на свинье. В трансплантации участвовали студенты РязГМУ под руководством опытных хирургов.
«Забор правой почки выполнили с помощью лапароскопического доступа, — сообщил заведующий отделением общей хирургии ОКБ, доцент кафедры РязГМУ Олег Зайцев, — анатомия свиньи во многом повторяет анатомию человека, и это позволяет отрабатывать хирургические навыки во время операции по трансплантации».
Специалисты смоделировали ситуацию по пересадке органа с помощью открытого доступа.
«Техническая особенность при ремплантациии правой почки — короткая почечная вена. Для успешного проведения операции требовался высокий уровень владения хирургическими навыками», — отметил хирург отделения сосудистой хирургии ОКБ, доцент кафедры РязГМУ Александр Пшенников.
За операцией наблюдал главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье. Он высоко оценил подготовку рязанских специалистов и оснащение учебной операционной РязГМУ.