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13:57, 15 июля 2018 297
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Главный трансплантолог Минздрава России проследил, как рязанские студенты пересадили почку свинье

Главный трансплантолог Минздрава России проследил, как рязанские студенты пересадили почку свинье

В пятницу, 13 июля, в рамках конференции «Донорство и трансплантация органов в Рязанской области» провели операцию по трансплантации почки. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Операцию выполнили на свинье. В трансплантации участвовали студенты РязГМУ под руководством опытных хирургов.

«Забор правой почки выполнили с помощью лапароскопического доступа, — сообщил заведующий отделением общей хирургии ОКБ, доцент кафедры РязГМУ Олег Зайцев, — анатомия свиньи во многом повторяет анатомию человека, и это позволяет отрабатывать хирургические навыки во время операции по трансплантации».

Специалисты смоделировали ситуацию по пересадке органа с помощью открытого доступа.

«Техническая особенность при ремплантациии правой почки — короткая почечная вена. Для успешного проведения операции требовался высокий уровень владения хирургическими навыками», — отметил хирург отделения сосудистой хирургии ОКБ, доцент кафедры РязГМУ Александр Пшенников.

За операцией наблюдал главный трансплантолог Минздрава России Сергей Готье. Он высоко оценил подготовку рязанских специалистов и оснащение учебной операционной РязГМУ.


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