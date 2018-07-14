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18:38, 14 июля 2018 423
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В Рязанской области отремонтируют спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп»

В Рязанской области отремонтируют спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп»

В Рязанской области отремонтируют спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп». Об этом Николай Любимов заявил на приеме граждан в пятницу, 13 июля, сообщил сайт регионального правительства.

От лица спортсменов-гребцов директор школы №63 Ольга Живых попросила главу региона оказать содействие в ремонте лагеря, который обладает «уникальной акваторией и необходимой инфраструктурой для проведения тренировок».

По словам Любимова, объект находится в государственной собственности. «Мы нашли средства в областном бюджете и приобрели эту спортивную базу. Теперь в лагере рязанские спортсмены будут готовиться к Всероссийским и международным соревнованиям», — сказал он.

Он отметил, что на ремонт, покупку инвентаря и новой мебели для базы в 2018 году выделили более 14,6 млн рублей.

Напомним, рязанские активисты взяли на контроль сохранение гребной базы в Спасском районе.

Справка

На базе «Олимп», располагающей необходимой инфраструктурой, с 1970-х годов проводилась подготовка спортсменов, занимающихся греблей на байдарках и каноэ. Там также проводились соревнования различного уровня: от региональных до Всероссийских.


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