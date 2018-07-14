В Рязанской области отремонтируют спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп». Об этом Николай Любимов заявил на приеме граждан в пятницу, 13 июля, сообщил
От лица спортсменов-гребцов директор школы №63 Ольга Живых попросила главу региона оказать содействие в ремонте лагеря, который обладает «уникальной акваторией и необходимой инфраструктурой для проведения тренировок».
По словам Любимова, объект находится в государственной собственности. «Мы нашли средства в областном бюджете и приобрели эту спортивную базу. Теперь в лагере рязанские спортсмены будут готовиться к Всероссийским и международным соревнованиям», — сказал он.
Он отметил, что на ремонт, покупку инвентаря и новой мебели для базы в 2018 году выделили более 14,6 млн рублей.
Напомним, рязанские активисты
Справка
На базе «Олимп», располагающей необходимой инфраструктурой, с 1970-х годов проводилась подготовка спортсменов, занимающихся греблей на байдарках и каноэ. Там также проводились соревнования различного уровня: от региональных до Всероссийских.