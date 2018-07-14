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16:15, 14 июля 2018 956
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С понедельника горячую воду отключат еще на 13 рязанских улицах. Адреса

С понедельника горячую воду отключат еще на 13 рязанских улицах. Адреса

В понедельник, 16 июля, горячую воду отключат еще на 13 рязанских улицах. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 16 по 20 июля подачи ГВС не будет по адресам:

  • улица Васильевская, дом №11 (детский сад №21);
  • Васильевский переулок, дом №1 (детский сад №27).

С 16 по 25 июля горячего водоснабжения не будет в домах №41 и №42 по улице Октябрьский городок.

С 17 по 23 июля горячую воду отключат по адресам:

  • улица Колхозная, домв №12, дом №14 корпус 1, №14, №16;
  • улица Космодемьянской, дом №33;
  • Куйбышевское шоссе, дом №14/1;
  • улица Ломоносова, дома №23, №44-а, №44, №9 корпус 1;
  • переулок Южный, дом №10;
  • улица Пугачева, дома №14, №15;
  • улица Рытикова, дом №18/32;
  • улица Телевизионная, дом №21;
  • улица Трудовая, дома №1/1, №5/8, №7;
  • улица Халтурина, дома №1-б, №9.

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