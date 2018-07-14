С понедельника горячую воду отключат еще на 13 рязанских улицах. Адреса

В понедельник, 16 июля, горячую воду отключат еще на 13 рязанских улицах. Об этом сообщил
С 16 по 20 июля подачи ГВС не будет по адресам:
- улица Васильевская, дом №11 (детский сад №21);
- Васильевский переулок, дом №1 (детский сад №27).
С 16 по 25 июля горячего водоснабжения не будет в домах №41 и №42 по улице Октябрьский городок.
С 17 по 23 июля горячую воду отключат по адресам:
- улица Колхозная, домв №12, дом №14 корпус 1, №14, №16;
- улица Космодемьянской, дом №33;
- Куйбышевское шоссе, дом №14/1;
- улица Ломоносова, дома №23, №44-а, №44, №9 корпус 1;
- переулок Южный, дом №10;
- улица Пугачева, дома №14, №15;
- улица Рытикова, дом №18/32;
- улица Телевизионная, дом №21;
- улица Трудовая, дома №1/1, №5/8, №7;
- улица Халтурина, дома №1-б, №9.