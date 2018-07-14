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13:12, 14 июля 2018 332
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Спасатели предупредили рязанцев о ливнях

Спасатели предупредили рязанцев о ливнях

Фото: Pixabay.com

В субботу, 14 июля, рязанское ГУ МЧС выпустило метеопредупреждение. До конца суток местами в регионе ожидаются грозы, ливни, в отдельных районах град.

Ветер усилится до 12-17 метров в секунду.

Синоптики также продлили «желтый уровень» опасности в Рязанской области.


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