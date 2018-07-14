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21:18, 14 июля 2018 853
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Рязанским школьникам рассказали о службе конвоиров

Рязанским школьникам рассказали о службе конвоиров

Рязанским школьникам рассказали о службе конвоиров. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

В отделе по конвоированию УФСИН России по Рязанской области прошел день открытых дверей. Учреждение посетили воспитанники военно-патриотического отряда «Ратник» Ухоловской средней школы.

Старшеклассники узнали о жизни и специфике службы и об условиях, в которых трудятся сотрудники ОК. После небольшой экскурсии школьников познакомили с видами оружия и спецсредствами, состоящими на вооружении отдела.

Каждый желающий смог примерить бронежилет и каску, подержать боевое оружие и поучаствовать в сдаче норматива в разборке и сборке автомата на время.

Также перед подростками выступили кинологи, которые вместо со своими четвероногими друзьями провели показательное задержание и сопровождение «преступника».


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