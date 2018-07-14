Романтичный арбуз и соревнования маршрутчиков. Самые странные новости прошедшей недели

За последнюю неделю пользователи соцсетей опубликовали немало фотографий, которые удивили жителей Рязани и области. Мы сделали подборку самых необычных записей.

Рязанка купила в гипермаркете «Глобус» «опасные» весовые чупа-чупсы. В одной сладости оказалась пластиковая палка. «Хорошо, что ребенок не поранился», — отметила она.

Тем временем в одном из магазинов родители сыграли со своими детьми в «Сокровища и клад». «Обернулись мы с мужем, а тут такое! Мы, конечно же, подыграли сыну. Да так, что старшая поверила и тоже захотела проверить!», — рассказала мать детей.

Возможно, они искали именно весовые чупа-чупсы.

А в ТЦ «Европа» рязанка купила гнилой арбуз с «романтическим сюрпризом внутри». На самом деле, этим сюрпризом оказалась гниль, но комментаторы отметили, что ее форма напоминает «парочку, которая целуется».

Один из пользователей соцсетей пожаловался на то, что его пытались «загипнотизировать». «Боковым зрением вижу кто-то с лобового стекла заглядывает, перевел взгляд на нее, она с выпученными глазами пристально смотрит в глаза и я чувствую что-то со мной не так, оцепенел, но с трудом смог только посигналить и она быстро быстро ушла», — рассказал он.

В комментариях рязанцы пошутили: «Мне до сих пор кажется, что ЧМ — гипноз». Они также отметили, что эта ситуация больше похожа на триллер.

На втором Борковском карьере появился индийский пляж. Так, по крайне мере, решил автор поста, выложивший в сеть фотографии женщин-нудисток. «Бабули вусмерть упились и решили купаться голышом», — сказал он.

Один из рязанцев предложил переименовать 2-й Борковский карьер в «Первый нудистский карьер».

В Кальном водители марштруток №41 и №75 устроили гонку «за место ближе к светофору». По словам автора поста, разместившего фотографии во «ВКонтакте», маршрутки пролетели через две «сплошных», по «встречке», почти устроили ДТП и перекрыли движение встречной полосе.

В комментариях рязанцы захотели узнать, кто все-таки победил.