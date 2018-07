На авиашоу в Париже перепутали цвета флага Франции. 14 июля, в День взятия Бастилии, французы отметили национальный праздник, передает « РИА Новости ».

В Париже прошел торжественный парад, в воздушной части которого поучаствовала пилотажная группа Patrouille de France.

На легких самолетах Alpha Jet авиагруппа должна была выпустить над Елисейским полями полоски дыма, окрашенные в цвета национального флага — синий, белый и красный.

Всего в представлении участвовали девять самолетов: по три на каждый цвет. Однако зрители увидели, что на месте первого «синего» самолета оказалось судно, выпустившее красную струю дыма.

Фото Twitter Michel Floyd

In Paris today the big scandal is that an airplane put out the wrong color smoke during the flyover of the parade route ... pic.twitter.com/U693hNzLU3