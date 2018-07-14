McDonald’s перестал продавать салаты в трех тысячах ресторанов из-за массовых отравлений

McDonald’s временно перестал продавать салаты в трех тысячах ресторанов в США из-за массовых отравлений, передает
В 14 штатах выявили случаи заражения местных жителей циклоспорозом. Предположительно, часть из них связана с посещением McDonald’s. Так, 90 человек заболели с середины мая в Иллинойсе, 15 — в Айове с конца июня.
Предварительное расследование выявило связь отравлений с употреблением в пищу салатов из McDonald’s.
В компании «в целях предосторожности» решили убрать из меню в трех тысяч ресторанов салаты. Название их поставщика в McDonald’s не уточняют.
Циклоспороз, как отметили в здравоохранительном управлении Иллинойса, «не передается напрямую от человека человеку». Его симптомы обычно проявляются через неделю после заражения. Среди них — диарея, слабость, отсутствие аппетита, температура и тошнота.