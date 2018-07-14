Любимов обсудил с Макаровым участие Рязанской области в федеральных программах

Николай Любимов обсудил с Андреем Макаровым участие Рязанской области в федеральных программах. Глава региона встретился с председателем бюджетного комитета Госдумы в пятницу, 13 июля,
Любимов отметил, что во время завершения формирования трехлетнего федерального бюджета нужно успеть оперативно выступить с предложениями для включения региона в приоритетные нацпроекты. По его словам, Рязанская область должна войти в максимальное количество госпрограмм, чтобы получить федеральное софинансирование. Губернатор рассказал, что неудовлетворен работой региональных министерств по этому вопросу.
«Мы разберем проблемы с каждым министром, надеюсь, что наши заявки по крупным объектам успеют попасть в федеральный бюджет», — уточнил он.
Макаров пояснил, что Госдуме заканчивается подготовка рекомендаций по основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики. Он
«Ваши инициативы касаются не только Рязанской области, но и других регионов. Это взгляд субъектов РФ на участие в нацпроектах, озвученных Президентом России, бюджетных возможностях для решения этих задач. Предложения регионов найдут отражение в рекомендациях, которых будут направлены Госдумой в правительство», — сказал Андрей Макаров.