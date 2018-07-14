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20:43, 14 июля 2018 71
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Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров провел личный прием граждан

Депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров провел личный прием граждан

Депутат Госдумы России Андрей Макаров в пятницу, 13 июля, провел в Рязани личный прием граждан. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Депутат пообщался с несколькими жителями Рязани и Михайловского района. Вопросы, с которыми люди обратились к Макарову, коснулмись устрйоства детей в ясельную группу детсада, газификации деревни Дмитриевка и ремонта уличной сети автодорог в селе Виленка Михайловского района, а таке благоустройства дворовой территории дома №36 по улице Новоселов.

Отмечается, что вопрос газификации Дмитриевки находится на контроле у Николая Любимова. Населенный пункт включен в целевую программу на 2018 год. Сейчас проходит конкурсная процедура по определению подрядчика, который построит газораспределительные сети протяженность 860 метров.

«Надо сделать так, чтобы газ у людей появился к началу отопительного сезона», — заявил Макаров.

Ремонт дороги по улицам Широкий Верх и Широкий Низ в селе Виленка Михайловского района также включен в план мероприятий текущего года, его сделают до середины сентября. Из областного бюджета дополнительно выделено 100 млн рублей для приведения в порядок дорог местного значения.

Андрей Макаров пообещал жителям лично приехать осенью в село и оценить новую дорогу.


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