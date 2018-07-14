Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:05, 14 июля 2018 824
 0    0

Более 30 пассажиров авиакомпании Ryanair пострадали из-за упавшего в самолете давления

Более 30 пассажиров авиакомпании Ryanair пострадали из-за упавшего в самолете давления

Более 30 пассажиров авиакомпании Ryanair пострадали из-за упавшего в салоне самолета давления. Борт сел в аэропорту Франкфурт-Хан после того, как пассажиры пожаловались на тошноту и головную боль, передает ТАСС.

Лайнер следовал из ирландского Дублина в хорватский город Задар. На его борту были 189 пассажиров. После промежуточной посадки в аэропорту Франкфурт-Хан в больницу попали 33 человека.

Предварительно, людям стало плохо из-за того, что в самолете упало давление. Причины этого выясняют.

Ранее на россиянку завели дело после драки в самолете.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости»

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
10:34, 14 июля 2018
На пешеходной улице Рязани забили «гейзеры» 1
10:05, 14 июля 2018
Более 30 пассажиров авиакомпании Ryanair пострадали из-за упавшего в самолете давления
9:43, 14 июля 2018
Любимова попросили помочь с покупкой аппаратов УЗИ для будущих ветеринаров
9:31, 14 июля 2018
McDonald’s перестал продавать салаты в трех тысячах ресторанов из-за массовых отравлений
8:15, 14 июля 2018
Рязанка нашла у турбазы в Ласкове открытые очистные сооружения. Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
В ЖК «Рассвет» отметили День семьи, любви и верности

В ЖК «Рассвет» отметили День семьи, любви и верности

С праздником жильцов поздравил замминистра областного минстроя Сергей Семенов.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:51, 1 июля 2018 357 147
Давка, слезы и цветы. В Рязани выступила Ольга Бузова. Фото 10
19:40, 30 июня 2018 34 998
Тепло и дождливо. Прогноз погоды на новую рабочую неделю
19:08, 30 июня 2018 32 605
Аргентина не вышла в четвертьфинал ЧМ-2018
10:06, 9 июля 2018 27 564
После матча Россия-Хорватия на Почтовой подрались болельщики. Видео 2
18:45, 30 июня 2018 27 225
В Рязанском районе столкнулись две машины
Все новости
Голосования

Следили ли вы за выступлением сборной России на чемпионате мира по футболу?

Окончание опроса: 18.07.2018
Архив голосований
Форум