Более 30 пассажиров авиакомпании Ryanair пострадали из-за упавшего в самолете давления

Более 30 пассажиров авиакомпании Ryanair пострадали из-за упавшего в салоне самолета давления. Борт сел в аэропорту Франкфурт-Хан после того, как пассажиры пожаловались на тошноту и головную боль, передает
Лайнер следовал из ирландского Дублина в хорватский город Задар. На его борту были 189 пассажиров. После промежуточной посадки в аэропорту Франкфурт-Хан в больницу попали 33 человека.
Предварительно, людям стало плохо из-за того, что в самолете упало давление. Причины этого выясняют.
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