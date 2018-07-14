Актриса Марианна Рубинчик попала в больницу с ожогами 51% тела

Марианна Рубинчик попала в одну из столичных больниц с ожогами 51% тела. Об этом сообщает «
Актриса пострадала на даче еще в конце июня: она уснула с непотушенной сигаретой. Рубинчик госпитализировали в подмосковный ожоговый центр в Подмосковье. В пятницу, 13 июля, ее перевели в реанимацию в одну из больниц Москвы.
По информации телеканала, Рубинчик получила сильные ожоги головы, лица и рук.
Актриса известна ролями в фильмах «Нанкинский пейзаж», «Черный клоун», «Русская пицца», а также в сериале «Час Волкова».
Фото АРК-Фильм / Мосфильм (2006)