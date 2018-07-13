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10:05, 13 июля 2018 283

Все рядом. Живаго банк открыл обновленный офис для корпоративных клиентов

Все рядом. Живаго банк открыл обновленный офис для корпоративных клиентов

Живаго банк открыл обновленный офис для корпоративных клиентов. Он расположился в доме №64 на улице Почтовой: теперь залы для корпоративных и частных клиентов находятся в одном пространстве, напротив друг друга. Сделано это для максимального удобства посетителей — раньше корпоративных клиентов обслуживали в другом здании.

Зал оформлен в новых фирменных цветах, ставших основными после ребрендинга в сентябре прошлого года. В нем работают четыре операциониста и две кассы.

Офис также изменился и внешне — банк вернул зданию исторический фасад, отказавшись от пристройки. Кроме того, в рамках программы «Доступная среда» у входа установили удобный пандус для людей с ограниченными возможностями.

Также вскоре появится зона 24, где клиенты смогут воспользоваться банкоматом, сделать необходимые операции в любое время суток.

В Живаго банке отметили, что все эти изменения не только позволят сделать посещение более комфортным для всех клиентов, но и продолжат новую идеологию, новый образ банка: современного, открытого, надежного, актуального.


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