Все рядом. Живаго банк открыл обновленный офис для корпоративных клиентов

Живаго банк открыл обновленный офис для корпоративных клиентов. Он расположился в доме №64 на улице Почтовой: теперь залы для корпоративных и частных клиентов находятся в одном пространстве, напротив друг друга. Сделано это для максимального удобства посетителей — раньше корпоративных клиентов обслуживали в другом здании.
Зал оформлен в новых фирменных цветах, ставших основными после ребрендинга в сентябре прошлого года. В нем работают четыре операциониста и две кассы.
Офис также изменился и внешне — банк вернул зданию исторический фасад, отказавшись от пристройки. Кроме того, в рамках программы «Доступная среда» у входа установили удобный пандус для людей с ограниченными возможностями.
Также вскоре появится зона 24, где клиенты смогут воспользоваться банкоматом, сделать необходимые операции в любое время суток.
В Живаго банке отметили, что все эти изменения не только позволят сделать посещение более комфортным для всех клиентов, но и продолжат новую идеологию, новый образ банка: современного, открытого, надежного, актуального.