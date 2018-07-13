В Твери откроется выставка из рязанского музея Есенина

В Твери откроется выставка из рязанского музея Сергея Есенина. Экспозицию представят 19 июля в Доме поэзии, сообщил
Посетители выставки увидят рукописи самых значимых произведений поэта — лирических стихотворений, посвященных родному дому, драматической поэмы «Пугачев», цикла «Персидские мотивы», поэмы «Анна Снегина». Образ рабочего места Есенина создадут его чернильница и перьевая ручка.
В экспозицию также вошли книги, опубликованные при жизни поэта, — «Сельский часослов» (1918 год), «Преображение» (1921 год) и «Страна Советская» (1925 год).
Кроме того, здесь представят цикл работ художника Шестакова, посвященный ранним стихам Есенина, и линогравюры Епифанова.
Выставка будет работать до 25 сентября.