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17:02, 13 июля 2018 179
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В сети опубликовали фото солнечного затмения с суперлуной

В сети опубликовали фото солнечного затмения с суперлуной

Пользователи соцсетей опубликовали фотографии солнечного затмения. В пятницу, 13 июля, оно совпало с суперлунием, передает РИА «Новости».

Затмение началось в 4:48 по московскому времени в юго-западной части Индийского океана. Оно длилось два с половиной часа.

Это затмение стало вторым с начала года: первое зафиксировали 15 февраля. Следующее ожидается 11 августа. Увидеть его можно будет в приполярной зоне Северного полушария.

Напомним, в конце июля россияне увидят два редких астрономических явления.


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