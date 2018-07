В сети опубликовали фото солнечного затмения с суперлуной

Пользователи соцсетей опубликовали фотографии солнечного затмения. В пятницу, 13 июля, оно совпало с суперлунием, передает РИА « Новости ».

Затмение началось в 4:48 по московскому времени в юго-западной части Индийского океана. Оно длилось два с половиной часа.

Это затмение стало вторым с начала года: первое зафиксировали 15 февраля. Следующее ожидается 11 августа. Увидеть его можно будет в приполярной зоне Северного полушария.

Напомним, в конце июля россияне увидят два редких астрономических явления.

The Great 2018 Australian #Solar #Eclipse in #Melbourne at 13:23 local time.



Nikon D750 on a 20cm @MeadeInstrument LX200 with a home made Baader solar filter. Single 1/400s exposure at ISO100. pic.twitter.com/kx11EqcHH0