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13:49, 13 июля 2018 536
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В Рязанской области объявили конкурс на формирование нового молодежного правительства 2

В Рязанской области объявили конкурс на формирование нового молодежного правительства

Фото: Pixabay.com

В Рязанской области объявили конкурс на формирование нового молодежного правительства. Заявки принимают до 13 августа, сообщили в региональном минобразовании.

«Если вам от 18 до 30, вы живете, учитесь или работаете на территории Рязанской области, вам интересна работа исполнительных органов государственной власти, вы пишите проекты и стремитесь реализовывать самые смелые идеи, а, главное, по-настоящему любите Рязанский край — у вас есть все шансы», — отметили в ведомстве.

Кандидат должен зарегистрировать на сайте АИС «Молодежь России», заполнить анкету и выбрать министерство, которое хотел бы возглавить.

Рязанское минобразования сформирует списки претендентов, с которыми потом проведут собеседования.

Итоги конкурса объявят в середине сентября.

Молодежное правительство Рязанской области — консультативный орган при региональном правительстве, функционирующий на общественных началах. Его создали в 2013 году.


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