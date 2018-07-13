В Рязанской области объявили конкурс на формирование нового молодежного правительства. Заявки принимают до 13 августа,
«Если вам от 18 до 30, вы живете, учитесь или работаете на территории Рязанской области, вам интересна работа исполнительных органов государственной власти, вы пишите проекты и стремитесь реализовывать самые смелые идеи, а, главное, по-настоящему любите Рязанский край — у вас есть все шансы», — отметили в ведомстве.
Кандидат должен зарегистрировать на
Рязанское минобразования сформирует списки претендентов, с которыми потом проведут собеседования.
Итоги конкурса объявят в середине сентября.
Молодежное правительство Рязанской области — консультативный орган при региональном правительстве, функционирующий на общественных началах. Его создали в 2013 году.