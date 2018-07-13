В Рязанской нефтеперерабатывающей компании назвали лучших профессионалов

В Рязанской нефтеперерабатывающей компании, дочернем обществе ПАО «НК «Роснефть», определили победителей и призеров смотра-конкурса «Лучший по профессии — 2018». Всего в состязании участвовали 900 человек, лидерами стали — 22.
Среди лидеров конкурса представители восьми основных профессий РНПК:
- операторы технологических установок;
- операторы товарные;
- машинисты технологических насосов;
- электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- прибористы контрольно-измерительных приборов и автоматики;
- машинисты компрессорных установок;
- слесари по ремонту технологических установок;
- лаборанты химического анализа.
Победителей и призеров смотра на расширенном оперативном совещании поздравил гендиректор АО «РНПК» Владимир Абрамов. «Развитие предприятия невозможно без развития профессионального потенциала работников, — отметил он. — Смотр-конкурс «Лучший по профессии» давно вошел в жизнь нашего коллектива и стал важным элементом корпоративной культуры нашего предприятия. Благодарю участников и всех кто им помогал за любовь к профессии и активную позицию».
Конкурс в РНПК прошел уже в семнадцатый раз. По общим правилам, заводскому этапу предшествовали цеховые испытания. Участники демонстрировали теоретические знания и выполняли практические задания. Особое внимание члены жюри уделяли знаниям в области промышленной и пожарной безопасности, охране труда. Победители и призеры смотра-конкурса получили дипломы, подарки, а также значительную денежную премию.
Обладатели первых мест в каждой номинации представят предприятие в финале корпоративного конкурса, где соберутся лидеры локальных этапов конкурса дочерних обществ «Роснефти». Финал пройдет в конце сентября в Туапсе.